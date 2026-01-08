L’Italia ha affrontato un’ondata di gelo intenso, con temperature minime molto basse e gelate diffuse. Tuttavia, si prevede un rapido aumento delle temperature nei prossimi giorni, accompagnato da un nuovo ciclone nel weekend. Questo cambiamento climatico porterà condizioni più miti, riducendo l’impatto delle basse temperature che hanno interessato il Paese nelle ultime ore.

L’Italia si è risvegliata sotto una morsa di freddo che non si vedeva da quasi dieci anni. Un’ondata di gelo diffusa ha portato temperature minime ampiamente sottozero su gran parte del Paese, con gelate estese in pianura al Centro-Nord e punte fino a -10 gradi. In montagna il quadro è stato ancora più estremo: sulle Alpi, anche a 2000 metri, i termometri hanno toccato valori intorno ai -20 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, il picco del freddo è però destinato a durare poco. Tra giovedì e venerdì l’aria artica inizierà a ritirarsi verso le zone di origine, favorendo un progressivo aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo, gelo record ma dura poco: temperature in rialzo e nuovo ciclone nel weekend

Leggi anche: Meteo, anticiclone in rimonta ma dura poco: piogge, nebbie e nuove perturbazioni nel weekend

Leggi anche: Meteo settimana di Capodanno: gelo iniziale, poi piogge e temperature in rialzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Freddo, anzi freddissimo. Possibili nevicate alla Befana e nel fine settimana; Freddo finisce subito, Mercalli e il 'vero inverno' che dura poco: la previsione meteo; Turchia nella morsa del gelo: neve e temperature fino a -30°C, strade in tilt; il Video; Capodanno, in arrivo un'ondata di freddo artico: le cause dell'abbassamento delle temperature.

Meteo: ondata di Gelo precoce e Neve record in Nord America, conseguenze in Europa? - Un’intensa ondata di gelo di origine artica ha investito il Nord America, in particolare la parte orientale degli Stati Uniti e del Canada, portando con sé temperature da pieno inverno e nevicate ... ilmeteo.it

Russia, gelo record in Jacuzia: tempesta di neve e -56°C nelle aree abitate - L'articolo Russia, gelo record in Jacuzia: tempesta di neve e - msn.com