Il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 in trasferta a Copenaghen, un risultato che, seppur positivo, non cambia significativamente le prospettive nel cammino in Champions League. La squadra mantiene il punto conquistato, ma la qualificazione resta ancora aperta e richiede ulteriori sforzi nelle prossime sfide.

Il Napoli pareggia 1-1 in trasferta a Copenaghen e conquista un punto ch serve a poco per il prosieguo del cammino in Champions League. Gli azzurri prendono in mano l'iniziativa sin dalle prime battute e hanno due buone occasioni con Vergara e Di Lorenzo. L'espulsione di Delaney spiana la strada al Napoli, che trova il vantaggio al 39' con un colpo di testa di Scott McTominay. Nella ripresa la squadra di Conte è in controllo del gioco ma al 70' concede un calcio di rigore al Copenaghen. Sul dischetto va Jordan Laon, che si fa respingere il tiro da Milinkovic-Savic e poi ribadisce in rete.. La partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Napoli, solo un pari 1-1 a Copenaghen

Leggi anche: Napoli, solo un pari con il Como: Milinkovi? para un rigore a Morata

Copenaghen-Napoli: le formazioni ufficialiEcco le formazioni ufficiali di Copenaghen-Napoli, il match valido per la Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

NOA LANG GALATASARAY È FATTACOPENAGHEN NAPOLI PROBABILI FORMAZIONISI PUÒ PASSARE

Argomenti discussi: Il Napoli non segna: solo un pari con il Parma; Napoli Futsal beffata, solo un pari conb l’Active Network; Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; SUPERCALCIO – Inter, Napoli e Milan solo pari, la Juve accorcia (VIDEO).

Napoli, solo pari con il Copenaghen in 10 per 65': McTominay non basta a Conte, playoff a rischioNon basta il gol dello scozzese ai campioni d'Italia mancano una ghiotta occasione malgrado la superiorià numerica ... tuttosport.com

Il Napoli pareggia 1-1 a Copenaghen: cosa serve per qualificarsi ai playoff di Champions LeagueIl Napoli si ferma sul pari a Copenaghen: l'1-1 lascia ancora aperta la possibilità di qualificazione ai playoff per gli azzurri, servirà un'impresa ... fanpage.it

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, in esclusiva ai microfoni di Napolità Tra i temi i lavori allo Stadio Maradona, donne e sport e gli obiettivi del futuro per la città di Napoli Scarica l’app di Napolità (link in - facebook.com facebook

Il pari tra Napoli e Parma segna un record negativo nella storia di Conte Il tecnico pugliese MAI aveva fatto così male in un girone d'andata dalla stagione 11/12, sua prima annata sulla panchina della Juventus - 11/12: 41 punti; - 12/13: 44 punti; - 13/14: 5 x.com