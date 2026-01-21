Napoli solo un pari 1-1 a Copenaghen

Il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 in trasferta a Copenaghen, un risultato che, seppur positivo, non cambia significativamente le prospettive nel cammino in Champions League. La squadra mantiene il punto conquistato, ma la qualificazione resta ancora aperta e richiede ulteriori sforzi nelle prossime sfide.

Il Napoli pareggia 1-1 in trasferta a Copenaghen e conquista un punto ch serve a poco per il prosieguo del cammino in Champions League. Gli azzurri prendono in mano l'iniziativa sin dalle prime battute e hanno due buone occasioni con Vergara e Di Lorenzo. L'espulsione di Delaney spiana la strada al Napoli, che trova il vantaggio al 39' con un colpo di testa di Scott McTominay. Nella ripresa la squadra di Conte è in controllo del gioco ma al 70' concede un calcio di rigore al Copenaghen. Sul dischetto va Jordan Laon, che si fa respingere il tiro da Milinkovic-Savic e poi ribadisce in rete.. La partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

