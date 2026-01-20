Ecco le formazioni ufficiali di Copenaghen-Napoli, il match valido per la Champions League. Di seguito, le scelte dei due allenatori per la sfida, che si svolge tra il team danese e il Napoli di Conte. Una panoramica chiara e precisa delle formazioni, per seguire con attenzione le decisioni tecniche in vista dell'inizio del confronto.

Tutto pronto per il match di Champions tra il Copenaghen ed il Napoli di Conte. Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling; Gabriel Pereira; Suzuki; Lopez; Elyounoussi; Madsen; Delaney; Achouri; Dadason; Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo; Buongiorno; Juan Jesus; Spinazzola; McTominay; Lobotka; Gutierrez; Vergara; Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte. Napoli, parla l’agente di Hysaj: “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Copenaghen-Napoli: le formazioni ufficiali

Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali scelte da Neestrup e ConteSono state annunciate le formazioni ufficiali di Copenhagen e Napoli per la partita di Champions League.

Copenaghen-Napoli, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di ConteEcco le formazioni ufficiali di Copenaghen e Napoli per la sfida di Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Copenaghen Napoli LIVE Champions League con i tifosi napoletani in Danimarca

Argomenti discussi: Probabili formazioni Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Lukaku, Politano, Rrahmani, Elmas, Spinazzola, Vergara e Lang; Champions League, oggi Copenhagen-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Copenaghen-Napoli: dove vederla (Sky, Prime) in tv e streaming, orario e probabili formazioni; LIVE Copenaghen-Napoli, dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni e biglietti.

Copenaghen-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: prima da titolare in Champions per VergaraCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it

Formazioni ufficiali Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Lukaku, Politano, Rrahmani, Elmas, Spinazzola, Vergara e LangIl Napoli torna a giocare in Champions e subito avrà una sfida decisiva per il prosieguo: la squadra di Conte impegnata a Copenaghen. goal.com

Napoli Copenaghen Il Copenhagen ha promosso una bella iniziativa dedicata a 500 tifosi del Napoli presenti nella capitale danese: il caffè sospeso. Una tradizione tipicamente napoletana che il club danese ha scelto di adottare come gesto di accoglienza, - facebook.com facebook

Copenaghen-Napoli, Hamsik in tribuna. Il figlio Christian ha firmato per l'U17 dei danesi #SkySport #SkyUCL x.com