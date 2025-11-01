Napoli solo un pari con il Como | Milinkovi? para un rigore a Morata

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora lui, Vanja Milinkovi?-Savi?. Il portiere serbo è ormai il talismano del Napoli e anche stavolta ci mette i guantoni per salvare la capolista. Al 25’ del primo tempo respinge il rigore calciato da Morata e mantiene inviolata la porta azzurra, firmando l’ennesima prodezza di una stagione fin qui impeccabile tra i pali. Finisce 0-0 al Maradona contro un Como ben organizzato, capace di imbrigliare la manovra della squadra di Conte e di uscire dal campo con un punto prezioso e meritato. Non è una serata spettacolare per i campioni d’Italia, apparsi stanchi e poco incisivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

