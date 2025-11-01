Napoli solo un pari con il Como | Milinkovi? para un rigore a Morata
Tempo di lettura: 2 minuti Ancora lui, Vanja Milinkovi?-Savi?. Il portiere serbo è ormai il talismano del Napoli e anche stavolta ci mette i guantoni per salvare la capolista. Al 25’ del primo tempo respinge il rigore calciato da Morata e mantiene inviolata la porta azzurra, firmando l’ennesima prodezza di una stagione fin qui impeccabile tra i pali. Finisce 0-0 al Maradona contro un Como ben organizzato, capace di imbrigliare la manovra della squadra di Conte e di uscire dal campo con un punto prezioso e meritato. Non è una serata spettacolare per i campioni d’Italia, apparsi stanchi e poco incisivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Calcio Il Napoli espugna Lecce ed è in testa (per ora) da solo. Solo un pari tra Atalanta e Milan. Stasera altre 6 partite. Per la Juve in panchina Brambilla, ma è tutto pronto per Spalletti. #Tennis A #Parigi, Alcaraz fuori a sorpresa. Se Sinner vince, torna n.1. Di - facebook.com Vai su Facebook
JUVENTUS - Tudor: "Volevamo vincere, ma il pari è reale alla fine" https://ift.tt/BzSYX0Z - X Vai su X
Il Napoli stoppato dal Como, pari a reti bianche. Milinkovic Savic ancora super: para un rigore a Morata - 5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (1' st Gutierrez 6); Anguissa 6. Scrive msn.com
Napoli-Como 0-0, le pagelle: Rrahmani, dov'eravamo rimasti? Brutto rigore di Morata - Pigro in uscita, causa un calcio di rigore ma si fa perdonare. Segnala tuttomercatoweb.com
Napoli-Como 0-0, Milinkovic-Savic ancora decisivo: para rigore anche a Morata - Poche chance nella prima frazione per gli uomini di Conte che a lungo ... Da msn.com