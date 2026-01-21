Napoli scelto il sostituto di Lang | accordo ad un passo in arrivo il nuovo attaccante

Napoli si avvicina a un accordo per il sostituto di Lang, con l’intenzione di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club lavora per definire gli ultimi dettagli e annunciare il nuovo attaccante, mantenendo un approccio mirato e strategico nel mercato. La trattativa è in fase avanzata, e l’arrivo del nuovo giocatore potrebbe essere ufficializzato a breve.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra, dopo aver tracciato le linee guida insieme allo staff tecnico, sta monitorando diversi profili giovani ma già pronti per il salto di qualità, puntando su operazioni mirate e sostenibili. In questo contesto si inserisce l’interessamento per Giovane del Verona. Secondo quanto riportato da TMW, l’accordo tra i due club sarebbe vicino: il Napoli avrebbe infatti alzato la propria offerta fino a 20 milioni di euro, cifra che testimonia la forte volontà del club partenopeo di chiudere l’operazione in tempi brevi.🔗 Leggi su Dailynews24.it Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Noa Lang: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioniIl Napoli sta valutando il possibile sostituto di Noa Lang, il cui futuro con il club appare incerto. Leggi anche: Serie A, scelto il nuovo allenatore: accordo ad un passo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Il Mattino - Neres out contro l'Inter: Conte ha già scelto il sostituto; Inter-Napoli, le probabili formazioni: Conte rilancia due titolari. La scelta su Neres; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Separazione delle carriere: il dibattito arriva a Napoli con l'Aiga. Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Ndoye: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioniIl Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del progetto ... dailynews24.it Il Napoli cerca il sostituto di Lang: Maldini, Sterling, Carrasco e Giovane in listaNoa Lang sembra essere molto vicino ad approdare al Galatasaray. Dunque, il Napoli dovrà trovare un'alternativa. ilnapolista.it #SerieA, scelto l'arbitro per #Juventus-#Napoli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.