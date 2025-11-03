Aria di cambiamenti sulle panchine del nostro campionato. In cima alla lista c’è sicuramente il Genoa, appena liberatosi di Patrick Vieira e che stasera, contro il Sassuolo, affiderà ad interim la panchina alla coppia Murgita-Criscito. Il duo sarà solo provvisorio, con il Grifone pronto ad affidare la sua rinascita ad un vero gladiatore. Stiamo parlando di Daniele De Rossi. Il Genoa sceglie De Rossi: le due parti sono vicine. Capitan futuro è pronto a tornare a guidare una squadra di Serie A. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, la società rossoblù ha scelto il profilo dell’ex Roma come nuova guida della squadra. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, scelto il nuovo allenatore: accordo ad un passo