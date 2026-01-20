Napoli Conte ha scelto il sostituto di Noa Lang | ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioni

Il Napoli sta valutando il possibile sostituto di Noa Lang, il cui futuro con il club appare incerto. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a intervenire con un investimento importante, stimato intorno ai 40 milioni di euro, per rafforzare l’organico e assicurare continuità alla rosa. La società segue attentamente le opzioni disponibili, mantenendo un approccio mirato e razionale in vista della prossima finestra di mercato.

Il Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del progetto futuro. In cima alla lista dei desideri di Antonio Conte c’è Dan Ndoye, un nome che il tecnico salentino non ha mai nascosto di apprezzare. L’esterno svizzero rappresenta l’identikit perfetto per il calcio intenso e verticale che Conte ha in mente: gamba, duttilità tattica e capacità di incidere sia in ampiezza che in fase di rifinitura. L’operazione Ndoye, però, non è semplice. Il prezzo del cartellino dell’ex Bologna è elevato e supera abbondantemente i 40 milioni di euro, una cifra che il Napoli non può investire per via del saldo zero.🔗 Leggi su Dailynews24.it

