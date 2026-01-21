Napoli incubo Copenaghen | pari in 11 contro 10 e Champions League appesa a un filo!

Il Napoli si trova in una posizione difficile dopo il pareggio contro il Copenaghen, giocato in 11 contro 10. La qualificazione in Champions League ora dipende dalla prossima sfida contro il Chelsea. La situazione richiede una prestazione convincente per mantenere vive le speranze di proseguire nel torneo europeo.

Il Napoli sprofonda: ko 2-0 col Benfica, la Champions di Conte appesa a un filoIl Napoli subisce una sconfitta pesante a Lisbona, perdendo 2-0 contro il Benfica nella sesta giornata di Champions League.

Napoli, che spreco a Copenaghen! 1-1 in 11 contro 10: ora serve l’impresa col ChelseaIl Napoli ottiene un pareggio per 1-1 a Copenaghen, giocando in dieci uomini.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: Buongiorno irriconoscibile, Delaney ingenuo, McTominay e Milinkovic-Savic sugli scudi, Lucca spreca al 90'; Napoli, Conte tra poco in conferenza stampa dopo il pari col Copenhagen; Napoli - Il bollettino medico è un incubo: l'analisi dei pesanti stop che stanno condizionando la stagione di Conte; RILEGGI IL LIVE- Copenaghen-Napoli 1-1: gli azzurri in superiorità numerica per gran parte del match, non vanno oltre il pari in Danimarca.

Copenaghen-Napoli 1-1, gol e highlights: Larsson risponde a McTominayStasera, il Napoli visita la Danimarca per la terza volta. Nell'autunno del 1966, il Napoli arrivò qui per la prima volta, affrontando il B1909 dell'Odense nella Coppa delle Fiere. Il Napoli, vinse ... sport.sky.it

SI PARTE A COPENAGHEN!!! Primo possesso per il Napoli...21:03Champions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Copenaghen-Napoli: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Stagione da incubo per il #Napoli con oltre 100 partite saltate complessivamente per infortunio: #Conte perde i pezzi in vista della Champions ma ritrova finalmente Romelu #Lukaku. #calcionews24 x.com

