Il Napoli ottiene un pareggio per 1-1 a Copenaghen, giocando in dieci uomini. La partita rimanda ogni decisione sulla qualificazione alla prossima giornata, lasciando tutto aperto in vista del match contro il Chelsea. Una prestazione che evidenzia la necessità di migliorare in vista degli impegni futuri, con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno.

RIMPIANTO E CALCOLI. Il Napoli pareggia 1-1 a Copenaghen e rinvia il discorso qualificazione all’ultima giornata. Avanti con McTominay (39?) e in superiorità numerica per l’espulsione di Delaney (35?), gli azzurri si fanno raggiungere nella ripresa da Laon, lesto a ribadire in rete un rigore parato da Milinkovic-Savic (fallo ingenuo di Buongiorno ). Con 8 punti in classifica, il Napoli è attualmente 23° (zona playoff), ma per la certezza matematica servirà battere il Chelsea al Maradona il 28 gennaio. Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai Playoff della Champions League 20252026 Napoli, che spreco a Copenaghen: 1-1 in 11 contro 10. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, che spreco a Copenaghen! 1-1 in 11 contro 10: ora serve l’impresa col Chelsea

Copenaghen-Napoli 1-1, ora si decide tutto contro il ChelseaLa sfida tra Copenaghen e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, mantenendo aperti gli esiti del gruppo.

L’Atalanta ora è favorita per un posto tra le prime 8 della Champions: la nuova classifica dopo l’impresa contro il ChelseaL’Atalanta si avvicina con entusiasmo alla qualificazione ai quarti di Champions League, grazie alla vittoria in rimonta contro il Chelsea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: ?America's Cup, a Cagliari il prossimo 21 maggio le regate preliminari con gli AC40; Refettori per i poveri Massimo Bottura; Spalletti vuole una Juventus da rincorsa: ecco perché serve Mateta; SCUDETTO prima di tutto.

Da quindici anni un parcheggio di 2000 mq di proprietà del Comune di Napoli, situato nel quartiere Chiaiano, è inutilizzato e abbandonato, nonostante sia stato realizzato con fondi pubblici. L’area non è messa a reddito, causando un evidente spreco di risors - facebook.com facebook