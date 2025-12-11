Il Napoli sprofonda | ko 2-0 col Benfica la Champions di Conte appesa a un filo

Il Napoli subisce una sconfitta pesante a Lisbona, perdendo 2-0 contro il Benfica nella sesta giornata di Champions League. La squadra di Conte, alla terza battuta d’arresto nel torneo, vede complicarsi le possibilità di qualificazione, con un cammino ancora più difficile da affrontare nelle prossime partite.

Napoli ko a Lisbona con il Benfica nella sesta giornata della league phase di Champions. La squadra di Conte perde 2-0 con i lusitani e incassa la terza sconfitta nella manifestazione, dopo quelle con Manchester City e Psv. Un gol per tempo (20' Rios, 49' Barreiro) per l'undici di Mourinho, che mette in fila il secondo successo in Champions, dopo il 2-0 esterno sull'Ajax, e sale in 25esima posizione a quota 6 punti, a una sola lunghezza dal Napoli. Partono meglio i lusitani, che si rendono pericolosi al 12' con un tiro a giro di Aursnes fuori di poco. Qualche minuto dopo, e' sempre il centrocampista del Benfica a divorarsi il gol del vantaggio: al 18' Milinkovic-Savic sbaglia il disimpegno in fase di costruzione, Aursnes recupera la sfera e ha l'occasione di calciare da posizione favorevole, ma non inquadra lo specchio della porta da pochi passi.