Lazio in pressing su Giovane | offerta al Verona

La Lazio si fa avanti per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano classe 2003 del Verona. La società biancoceleste ha avanzato un'offerta per il giocatore, cercando di anticipare la concorrenza di Juventus e Napoli. La trattativa rappresenta un passo importante nel mercato estivo, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e puntare sui giovani talenti.

Scatto improvviso sul mercato. La Lazio prova l'allungo decisivo per Giovane Santana, attaccante brasiliano classe 2003 del Hellas Verona, con l'obiettivo di bruciare la concorrenza di Juventus e Napoli. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, il club biancoceleste ha presentato una proposta concreta agli scaligeri. Sul tavolo il cartellino di Belahyane, centrocampista classe 2004, più un conguaglio economico per arrivare all'attaccante brasiliano. Il Verona prende tempo. La dirigenza è consapevole dell'interesse crescente attorno a Giovane e non ha ancora fornito una risposta definitiva alla Lazio, valutando il quadro complessivo e le possibili mosse degli altri club coinvolti.

Atalanta su Giovane Santana: offerta al Verona, superata la Juventus

L’Atalanta si è mossa rapidamente per Giovane Santana, presentando una prima offerta al Verona. Il club bergamasco cerca di anticipare la concorrenza di Roma e Inter, puntando sul giovane talento. La strategia dell’Atalanta mira a rafforzare la squadra con un profilo emergente, in un mercato caratterizzato da molte trattative e attenzione alle opportunità.

