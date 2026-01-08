L’Atalanta si è mossa rapidamente per Giovane Santana, presentando una prima offerta al Verona. Il club bergamasco cerca di anticipare la concorrenza di Roma e Inter, puntando sul giovane talento. La strategia dell’Atalanta mira a rafforzare la squadra con un profilo emergente, in un mercato caratterizzato da molte trattative e attenzione alle opportunità.

L’Atalanta prova l’affondo e tenta di anticipare tutti. Nelle ultime ore il club bergamasco ha presentato una prima proposta concreta per Giovane Santana, profilo che da settimane è seguito anche da Roma e Inter. L’offerta recapitata al Verona si aggira sui 20 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus. Una cifra considerata ancora distante dalle richieste del club veneto, che valuta il giocatore intorno ai 30 milioni e, soprattutto, non è orientato a cederlo nella finestra invernale. La sensazione è che il Verona voglia prendere tempo e rimandare ogni discorso all’estate. Intanto l’Inter continua a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre la Juventus resta sullo sfondo, pronta a inserirsi se lo scenario dovesse cambiare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Atalanta su Giovane Santana: offerta al Verona, superata la Juventus

