Napoli se parte Lang già scelto il sostituto | arriva dalla Serie A

Il mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione. Dopo l’indiscrezione su Noa Lang, già nel mirino del Galatasaray, il club azzurro si prepara a trovare un sostituto adeguato. Antonio Conte e la dirigenza monitorano attentamente le opzioni disponibili in Serie A, mantenendo alta la concentrazione sulla rosa e sulla continuità delle prestazioni. La strategia del Napoli mira a rafforzare la squadra senza perdere equilibrio nel periodo di mercato.

Il mercato invernale del Napoli è già attivissimo: Noa Lang è finito nel mirino del Galatasaray, ma Antonio Conte non vuole perdere il giocatore senza un sostituto adeguato. Per finanziare nuovi innesti il club potrebbe cedere l’olandese, puntando su Armand Laurienté del Sassuolo come rimpiazzo diretto. Laurienté nel mirino: è lui il primo sulla lista. Secondo il Corriere della Sera, una eventuale cessione di Noa Lang libererebbe risorse per un nuovo esterno. Il nome caldo è quello di Armand Laurienté, francese del Sassuolo classe 1998, abilissimo nel dribbling e devastante in contropiede. Il suo arrivo sarebbe propedeutico all’addio dell’olandese, con il Napoli che vede in lui un’opzione versatile per entrambe le fasce. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

