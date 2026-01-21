Napoli accelera per Giovane | offerta da 20 milioni e sorpasso decisivo

Il Napoli intensifica le trattative per Giovane Santana do Nascimento, offrendo 20 milioni di euro e avvicinandosi alla chiusura dell’accordo con l’Hellas Verona. La società azzurra vuole accelerare i tempi di trasferimento, puntando a definire l’operazione nelle prossime ore. La trattativa rappresenta un importante passo nel rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

Il Napoli ha deciso di rompere gli indugi e affondare il colpo per Giovane Santana do Nascimento, accelerando i contatti con l’ Hellas Verona per chiudere l’operazione nelle prossime ore. Il club azzurro ha aumentato il pressing alla vigilia di una fase calda del mercato, individuando nell’attaccante brasiliano il profilo ideale per ridisegnare il reparto offensivo dopo le uscite ormai imminenti. Napoli in pressing: proposta forte e sorpasso sulla concorrenza. La mossa del Napoli è stata netta. Nelle ultime ore è stata presentata una proposta da 20 milioni di euro più bonus, cifra che ha spostato gli equilibri della trattativa e messo in secondo piano gli altri interessamenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al VeronaIl Napoli ha presentato un'offerta di 20 milioni di euro al Verona per il giovane attaccante Giovane Santana do Nascimento.

Frattesi, gennaio decisivo: Napoli accelera, Inter valutaIl mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Davide Frattesi torna a essere un tema caldo.

Napoli in pressing su Giovane: offerta da 20 milioni al Verona, accordo vicinoIl Napoli accelera con decisione per Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell’Hellas Verona, ed entra con forza nella corsa al brasiliano. Come riportato da TMW, nelle ultime ore il ... tuttojuve.com

Accelerata per Giovane! Tmw: Accordo vicino per 20mln più bonus!II Napoli è entrato con forza nella corsa a Giovane Santana do Nascimento, attaccante dell'Hellas Verona. Gli azzurri hanno alzato il pressing e nelle scorse ore ci sono stati ... tuttonapoli.net

