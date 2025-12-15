Frattesi gennaio decisivo | Napoli accelera Inter valuta

Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Davide Frattesi torna a essere un tema caldo. Napoli accelera per assicurarsi il centrocampista, mentre l'Inter valuta attentamente le proprie mosse. Un mese che potrebbe segnare un punto di svolta per il trasferimento del giocatore, tra opportunità e decisioni strategiche da parte delle big di Serie A.

Il futuro di Davide Frattesi torna al centro del mercato e lo fa con forza, in vista di un gennaio che potrebbe rivelarsi uno snodo cruciale. Il centrocampista dell’Inter, arrivato con grandi aspettative e protagonista a fasi alterne, non è considerato incedibile e attorno al suo nome iniziano a muoversi con decisione più club. Tra questi, il Napoli sta guadagnando terreno, alimentando una pista che negli ambienti di mercato viene ormai ritenuta tutt’altro che marginale. Nome completo Davide Frattesi Posizione Centrocampista Squadra attuale Inter Nazione Luogo di nascita Roma Data di nascita Settembre 22, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 74 Altezza (cm) 178 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 12 - Per Game Partite iniziate 3 0. Como1907news.com Colpo Frattesi: il Napoli pronto a sferrare l’assalto decisivo! Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Frattesi può lasciare l'Inter: dalla Juventus alle altre piste, la situazione sul futuro del centrocampista romano ... calciomercato.it

