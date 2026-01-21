L'acqua bollente gli finisce addosso | bimbo di 10 mesi muore ustionato dopo 53 giorni di agonia

Un neonato di 10 mesi, gravemente ustionato a causa di acqua bollente, è deceduto al Policlinico di Bari dopo 53 giorni di agonia. L’incidente è avvenuto a novembre nella sua casa di Monacizzo, frazione di Torricella, in provincia di Taranto, mentre il bambino si trovava nel girello. La tragica vicenda sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza in casa per prevenire incidenti domestici.

Ustionato dall?acqua bollente, tragico incidente in casa: muore bimbo di dieci mesiUn tragico incidente domestico si è verificato a Bari, dove un bambino di dieci mesi è rimasto ustionato dall’acqua bollente.

