Mozartiana Challange venerdì 23 gennaio concerto al Goldoni
Venerdì 23 gennaio alle ore 21, il Teatro Goldoni ospita il primo appuntamento della
La Stagione sinfonica del Goldoni presenta "Mozartiana Challenge", due appuntamenti consecutivi ciascuno dedicato interamente ad uno degli artisti in causa chiamando il pubblico ad un suo spassionato giudizio finale: il primo è per venerdì 23 gennaio, alle 21 con l'Orchestra del Teatro Goldoni di.🔗 Leggi su Livornotoday.it
The Cage, venerdì 23 gennaio I Ministri in tourVenerdì 23 gennaio, al The Cage, si svolgerà la prima data del tour Provincia Popolare dei I Ministri.
Mozartiana Challenge 1 e 2, una sfida a suon di note in occasione del 270esimo anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. A 240 di distanza da una sfida epica tra il compositore Salisburghese e Antonio Salieri, l’Orchestra del Teatro Goldoni ri - facebook.com facebook
