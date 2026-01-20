The Cage venerdì 23 gennaio I Ministri in tour

Venerdì 23 gennaio, al The Cage, si svolgerà la prima data del tour Provincia Popolare dei I Ministri. L'evento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo il nuovo repertorio della band, che prosegue il suo percorso musicale con un repertorio ricco di nuove interpretazioni e brani originali. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e per chi desidera vivere un momento di musica dal vivo in un ambiente raccolto e intimo.

Venerdì 23 gennaio, al The Cage, appuntamento con la prima data di Provincia Popolare, il nuovo tour de I Ministri. Nati a Milano nell'autunno del 2006, I Ministri irrompono nella scena musicale italiana con un'attitudine fuori dagli schemi e un rock diretto, politico e viscerale.

