Dallo Schiaccianoci ai canti di Natale | il concerto Winter Wonderland al Teatro Goldoni
L’orchestra della Scuola Comunale di Musica, gestita dall’associazione “Doremi” di Bagnacavallo, torna sul palco del Teatro Goldoni con il concerto “Winter Wonderland”, in programma domenica 28 dicembre. Diretta dal maestro Simone Caparrucci, l’orchestra proporrà un pomeriggio musicale pensato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Il concerto-spettacolo della Big Vocal Orchestra apre le festività natalizie al teatro Goldoni
Leggi anche: Un sogno di Natale a Torino: Lo Schiaccianoci di Luciano Cannito in scena al Teatro Alfieri
Natale in musica: dallo Schiaccianoci a Lennon; C'è lo Schiaccianoci; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 21 al 27 dicembre; Un weekend di Natale tra mercatini, gospel e... Schiaccianoci.
La gran selezione del concerto di Natale dell’orchestra Rai - Il direttore d’orchestra Cilona, che sostituisce Dantone suonerà anche il clavicembalo ... torino.repubblica.it
“Lo schiaccianoci”, concerti natalizi, presepi e krampus: ecco gli eventi del weekend - Il fascino di un balletto in due atti intriso di atmosfera natalizia. ecovicentino.it
Natale in musica: dallo Schiaccianoci a Lennon - La Filarmonica Toscanini a Cattolica per un concerto che unisce la tradizione sinfonica alla magia dei brani più amati delle feste ... msn.com
Conto alla rovescia per la NOTTE DI MAGIA!! Lo Schiaccianoci e altri canti natalizi vi aspettano questo sabato 13 dicembre in chiesa parrocchiale a Marcallo per una serata di condivisione, arte e musica. Il Coro Vis Canti di Marcallo con Casone, insieme a - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.