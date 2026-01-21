Mourinho prima di Juve-Benfica | Conta vincere non noi allenatori

In vista della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha sottolineato l’importanza di ottenere i risultati sul campo, lasciando da parte considerazioni personali o confronti con altri allenatori. In conferenza stampa, il tecnico ha evidenziato come l’obiettivo principale sia la vittoria, mantenendo un approccio sobrio e concentrato sulla gara, senza lasciarsi distrarre da questioni extra-campo o polemiche.

Vigilia di Champions League all' Allianz Stadium e parole nette di José Mourinho. In conferenza stampa, il tecnico ha riportato il focus sul campo alla vigilia di Juventus-Benfica, ridimensionando ogni lettura personale sul rapporto con Luciano Spalletti. "Qui si dovrebbe parlare solo di Juve-Benfica. Mourinho e Spalletti non contano", ha detto. "Con Luciano c'è rispetto, le frecciatine fanno parte del lavoro. È molto bravo, dalle sue squadre ti aspetti sempre qualità". Sul clima dello stadio: "Ambiente caldissimo, moderno. Ma sappiamo cosa significa giocare in una grande squadra, i miei lo sanno".

