Mourinho prima di Juve-Benfica | Conta solo vincere

Prima della partita di Champions tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha sottolineato l'importanza di ottenere una vittoria, lasciando da parte considerazioni personali o storie passate. In conferenza stampa, l’allenatore ha evidenziato come l’obiettivo principale sia il successo sul campo, concentrandosi esclusivamente sulla partita e sulle sfide da affrontare, senza lasciarsi distrarre da altri aspetti.

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, in programma all' Allianz Stadium, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa chiarendo subito il senso della partita e spegnendo ogni lettura personalistica legata al rapporto con Luciano Spalletti. Per il tecnico portoghese, il campo viene prima di tutto: nomi, storie e incroci personali restano sullo sfondo. "Qui si dovrebbe parlare solo di Juve-Benfica". Mourinho non si sottrae al tema, ma lo ridimensiona con decisione. "Non conta, ma capisco che sia qui sia in Portogallo se ne parli. Qui si dovrebbe parlare solo di Juve-Benfica", ha spiegato.

