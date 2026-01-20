Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica | Se allenerei mai la Juventus? Certo Io contro Spalletti non conta preferisco giocare male ma vincere

Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo». Inoltre, ha sottolineato che contro Spalletti non è un fattore determinante, preferendo concentrarsi sulla vittoria anche giocando in modo meno brillante. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla sua prospettiva e sulla preparazione alla sfida.

di Marco Baridon Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole blindare la zona playoff in Champions League. Per farlo i bianconeri hanno il grande obiettivo di trovare la terza vittoria consecutiva – dopo Bodo Glimt e Pafos – contro il Benfica domani alle 21.00. LA CONFERENZA STAMPA DI BRUMA ALLA VIGILIA DI JUVE BENFICA Nel giorno di vigilia, martedì 20 gennaio, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alle 20.00 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»Nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, Luciano Spalletti ha commentato il rapporto con Mourinho, sottolineando che spesso prevale lui nelle discussioni iniziali.

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: le sue dichiarazioniMercoledì sera l’Allianz Stadium ospiterà la partita di Champions League tra Juventus e Benfica.

