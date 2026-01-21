Va a dormire e non si sveglia più | Andrea Lorini è morto a soli 48 anni

Andrea Lorini, 48 anni, è stato trovato senza vita dalla madre nella sua camera da letto. Colpito probabilmente da un infarto, il suo decesso ha sconvolto familiari e amici. La notizia si aggiunge a un triste elenco di morti improvvise senza preavviso, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva.

A trovarlo senza vita è stata la madre, in camera da letto: Andrea Lorini è andato a dormire e non si è più svegliato, stroncato probabilmente da un infarto. Inutili i soccorsi: il suo cuore non ha più ricominciato a battere. Aveva solo 48 anni ed era padre di due figli: un dramma che sconvolge.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

