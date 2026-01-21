A Montevarchi, Marmorini ha recuperato tre titolari, offrendo nuove possibilità alla squadra in vista delle sfide cruciali del campionato. Nonostante le difficoltà recenti contro la capolista Grosseto, il club guarda con attenzione ai prossimi impegni, considerati determinanti per il proseguimento della stagione. La squadra si prepara a affrontare un calendario intenso, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e ripartire con determinazione.

Tanta voglia di ripartire nel Montevarchi strapazzato dalla capolista Grosseto, ma nel calendario durissimo dell’inizio del girone di ritorno i prossimi due impegni sono fondamentali. Domenica i rossoblù faranno visita al Seravezza, terzo in classifica, e il mese di febbraio comincerà con un’altra gara esterna, in casa del Trestina che ha piegato proprio il Seravezza portandosi a 24 punti, uno in più di Montevarchi, Follonica Gavorrano e Orvietana. Ma le ultime due squadre hanno espugnato il Brilli Peri e di conseguenza i ragazzi di Simone Marmorini si ritrovano invischiati nei playout. Dal canto suo, il tecnico aquilotto invita tutti all’equilibrio nei giudizi: "Il campo ha detto che la prima della classe è stata superiore, ma siamo fiduciosi di poter riprendere il cammino, ricordando anche che prima del ko venivamo da cinque risultati utili di fila". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, Marmorini recupera tre titolari

Montevarchi, altro esame. Marmorini: "Siamo pronti"A Montevarchi si prepara un altro importante esame per il Ghiviborgo, con i biancorossocelesti determinati a confermare la buona forma e a proseguire la serie positiva.

Leggi anche: Montevarchi, torna Kondaj. Altro asso per Marmorini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Montevarchi, Marmorini recupera tre titolari; Montevarchi-Grosseto 0-3. Marmorini Sapevamo di affrontare una squadra forte. Ripartiamo dal primo tempo di oggi; A Montevarchi il Grifone riscopre se stesso e vince 0-3; Montevarchi-Grosseto 0-3: diretta live e risultato finale | Serie D.

Un Grifone stellare e sempre più capolista: vittoria e autorevolezza, tre gol al MontevarchiCalcio Serie D: prestazione di alto livello che non lascia scampo al Montevarchi. Biancorossi padroni del campo dall’inizio alla fine. Marzierli, rientro super. Disanto, Sabelli e il capitano ’firmano ... msn.com

Montevarchi col San Donato. E Marmorini dà la caricaSette giorni fa i falchetti del Foligno e oggi il Condor. L’Aquila affronta il San Donato, allenato dall’ex goleador Vitaliano Bonuccelli, che per movenze e incisività sotto rete era associato al rapa ... lanazione.it

Troppo forte questo Grosseto per l'Aquila Montevarchi. Ne è convinto il tecnico rossoblù Marmorini. Dal canto suo, il tecnico del Grosseto, Paolo Indiani, parla della prova della sua squadra, ma non solo. #Teletruria #Web facebook