A Montevarchi si prepara un altro importante esame per il Ghiviborgo, con i biancorossocelesti determinati a confermare la buona forma e a proseguire la serie positiva. Tra i protagonisti, gli ex aquilotti Lorenzo Vecchi e Nicolas Boiga, pronti a scendere in campo allo stadio Elso e Rolando Bellandi per una sfida carica di aspettative.

di Giustino Bonci Ci saranno anche gli ex aquilotti Lorenzo Vecchi e Nicolas Boiga nel Ghiviborgo che oggi allo stadio Elso e Rolando Bellandi attende un animato dalla ferma determinazione di dare continuità al successo sul Siena e di confermare la tradizione vincente nelle gare con i biancorossocelesti della Media Valle del Serchio. Reduci, per inciso, dalla sconfitta sempre dolorosa nel derby con il Seravezza. Come ricordato ieri, i ragazzi allenati da Simone Marmorini vogliono onorare nel migliore dei modi il presidente Lezio Losi a 48 ore dal 13esimo anniversario della scomparsa, anche se sono consapevoli di far visita ad una formazione che ormai da qualche anno si distingue per qualità di gioco e risultati. Sport.quotidiano.net Montevarchi, altro esame. Marmorini: "Siamo pronti" - 3): Butano; Baldacci, Ricci, Del Dotto, Vecchi, Ceccanti; Musatti, Citarella; Boiga, Longo, Mariotti. msn.com

