di Massimo Bagiardi Dopo aver chiuso brillantemente il 2025 con sette punti rimediati nelle ultime tre partite del girone di andata con avversari di spessore quali il Siena, il Ghiviborgo in trasferta e, prima della sosta, il Prato al Brilli Peri, il è tornato da ieri a lavorare per riprendere la preparazione in vista della prima gara del nuovo anno che Giusti e compagni affronteranno nel proprio stadio contro il quotato Foligno, compagine da sempre scorbutica e che ha come principale obiettivo quello di entrare nelle prime cinque posizioni di graduatoria. Il programma di lavoro stilato da Simone Marmorini e il suo staff prevede doppio allenamento oggi, riposo nella giornata di domani e poi singole sedute da martedì fino alla rifinitura di sabato, proprio per arrivare alla ripresa del torneo con lo spirito giusto e le gambe ben allenate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montevarchi, torna Kondaj. Altro asso per Marmorini

Leggi anche: Montevarchi, altro esame. Marmorini: "Siamo pronti"

Leggi anche: Montevarchi, serata di coppa. C’è il Prato per Marmorini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Montevarchi, torna Kondaj. Altro asso per Marmorini.

Montevarchi, torna Kondaj. Altro asso per Marmorini - Intanto solo mercato in uscita in casa rossoblù: anche Iacullo è ai saluti. sport.quotidiano.net