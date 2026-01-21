Montemurlo piange la scomparsa di Metella Baldi, la donna più longeva del paese. Nata e vissuta a Montemurlo, la sua vita rappresenta un esempio di lunga resistenza e radicamento nel territorio. La sua scomparsa, avvenuta il 20 gennaio 2026, segna la fine di un’intera generazione e lascia un ricordo importante nella comunità locale.

Montemurlo, 21 gennaio 2026 – Si è spenta ieri, 20 gennaio, Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo. Lo scorso 19 settembre, circondata dall’affetto dei figli Riccardo e Sandra, Metella aveva infatti festeggiato il traguardo dei 103 anni. Metella era molto nota a Montemurlo per aver gestito per oltre 40 anni la merceria di Ambalagi, mentre Riccardo, è anima della corsa ciclistica "Sportivi di Bagnolo". Addio a Eva la “pastora”. Aveva deciso di vivere in cima alle Apuane seguendo usi e costumi antichi Il sindaco Simone Calamai, a nome della comunità montemurlse, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: «Metella era l’anima di Bagnolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo, si è spenta Metella Baldi: era la cittadina più longeva

E’ morta Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo: aveva 103 anniMetella Baldi, residente a Montemurlo, è venuta a mancare all’età di 103 anni.

Leggi anche: Petralia Sottana, è morta a 111 anni Maria Cerami: "Era la decima donna più longeva d'Italia"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Si è spenta Metella Baldi, la cittadina più longeva di MontemurloAveva compiuto lo scorso settembre 103 anni e per oltre 40 anni aveva gestito una merceria ad Ambalagi. Il cordoglio del sindaco. gonews.it

E’ morta Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo: aveva 103 anniMontemurlo (Prato), 21 gennaio 2026 – E’ morta a 103 anni Metella Baldi, la cittadina più longeva di Montemurlo. Lo scorso 19 settembre, circondata dall’affetto dei figli Riccardo e Sandra, Metella av ... msn.com

1Se ti senti il viso gonfio 2Se hai il contorno occhi segnato 3Se i contorni del viso cominciano a cedere 4Se la tua pelle è spenta 5Se hai una postura curva e i muscoli facciali e in tensione I “Pilates face boost” sono trattamenti viso concentra - facebook.com facebook