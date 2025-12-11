Moncler e Stone Island nella Climate A List | nuovo successo per il gruppo del comasco Remo Ruffini
Il Gruppo Moncler, guidato dal fondatore Remo Ruffini, ottiene per il terzo anno consecutivo il massimo rating A nella Climate “A List” di CDP. La conquista conferma l’impegno del gruppo nel settore della moda sostenibile, rafforzando la sua posizione come leader nel rispetto ambientale e nella responsabilità sociale.
Moncler premiato da Climate Disclosure Project per il terzo anno consecutivo - Il gruppo guidato da Remo Ruffini ottiene nuovamente la valutazione più alta dell’agenzia di rating, confermando la leadership nella gestione dei rischi climatici e nella trasparenza Esg ... msn.com scrive
