Moncler e Stone Island nella Climate A List | nuovo successo per il gruppo del comasco Remo Ruffini

Il Gruppo Moncler, guidato dal fondatore Remo Ruffini, ottiene per il terzo anno consecutivo il massimo rating A nella Climate “A List” di CDP. La conquista conferma l’impegno del gruppo nel settore della moda sostenibile, rafforzando la sua posizione come leader nel rispetto ambientale e nella responsabilità sociale.

