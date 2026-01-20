A partire dal primo aprile, Moncler annuncia la nomina di Bartolomeo ‘Leo’ Rongone come nuovo amministratore delegato. Rongone, che lascia il ruolo di CEO di Bottega Veneta dopo sei anni, assume la guida del gruppo in un momento di rinnovamento strategico. Questa scelta evidenzia l’intenzione di Moncler di rafforzare la propria posizione nel settore del lusso, grazie all’esperienza e alla leadership di Rongone.

Importanti cambiamenti ai vertici del gruppo Moncler. Dal primo aprile l’ amministratore delegato sarà Bartolomeo ‘Leo’ Rongone, che lascia il ruolo di ceo di Bottega Veneta, ricoperto negli ultimi sei anni. L’attuale amministratore delegato e presidente Remo Ruffini (che ha rilevato l’azienda nel 2003) sarà presidente esecutivo, mantenendo la direzione creativa. Moncler ha inoltre comunicato che Roberto Eggs, a partire da marzo lascerà l’incarico di Chief Business & Global Market Officer per intraprendere una nuova fase professionale. Remo Ruffini (Imagoeconomica). Chi è Leo Rongone. Rongone ha iniziato la carriera nel 2001 in Fendi, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree della Business Intelligence, Supply Chain e Client Relationship Management. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Leo Rongone lascia Bottega Veneta: è il nuovo ceo di Moncler

Leggi anche: Bottega for Bottegas: ecco gli artigiani italiani selezionati da Bottega Veneta per il 2025

Leggi anche: Il confine tra sogno e realtà si confonde nel nuovo cortometraggio surrealista di Bottega Veneta firmato Duane Michals. Protagonista assoluto Jacob Elordi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Leo Rongone lascia Bottega Veneta e passa al comando del Gruppo MonclerBartolomeo Leo Rongone è il nuovo amministratore delegato del Gruppo Moncler, in carica dal 1° aprile 2026. In questo nuovo assetto ... pambianconews.com

Bottega Veneta perde il ceo Bartolomeo Rongone, il manager in uscita il 31 marzoIn carica dal 2019, l’amministratore delegato della griffe di Kering lascerà il gruppo guidato da Luca de Meo «per perseguire nuove opportunità professionali». Il processo di selezione del successore ... msn.com

La delicatezza che conquista. Un equilibrio che sorprende ad ogni boccone. Qui il classico si fa esperienza: ogni sapore è curato, ogni dettaglio racconta la nostra attenzione per il gusto autentico. Lasciati tentare da sapori che restano nella memoria. Le - facebook.com facebook