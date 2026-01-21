Mollato anche da loro! Il sondaggio che fa impazzire Giuseppe Conte | cosa succede

Un recente sondaggio rivela un allontanamento tra il Movimento 5 Stelle e i suoi sostenitori, evidenziando una crescente distanza tra la linea ufficiale del partito e le opinioni della base. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro politico del movimento, aprendo una frattura difficile da ignorare. Analizziamo i dati e le possibili implicazioni di questa tendenza.

Un dato che spiazza i vertici e apre una frattura politica difficile da ignorare. Nel Movimento 5 Stelle si sta consumando una distanza sempre più evidente tra la linea ufficiale del partito e l’orientamento della sua base elettorale. Al centro del caso c’è il referendum sulla riforma Nordio, tema delicato che intreccia giustizia, identità politica e consenso. Una dinamica che rischia di mettere in discussione la strategia comunicativa e la stessa narrazione antisistema su cui il Movimento ha costruito gran parte della propria storia. Il quadro che emerge non è quello di un dissenso marginale, ma di una tendenza ampia e strutturata, capace di scuotere le certezze della leadership. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

