Mo | missione dei deputati Pd in Cisgiordania ' è pulizia etnica sostenere Barghouti'

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "La Cisgiordania è asfissiata dal regime di terrore imposto da Netanyahu: arresti arbitrari, utilizzo diffuso della tortura in pieno stile di pulizia etnica. L'obiettivo è spingere i palestinesi ad andare via". Lo ha detto Laura Boldrini che, alla Camera, ha illustrato gli esiti della missione in Cisgiordania condotta dal 23 al 28 novembre scorsi con gli altri deputati dem Andrea Olando, Mauro Berruto, Valentina Ghio, Ouadid Bakkali, Sara Ferrari. "Al nostro arrivo siamo stati bloccati più di due ore in aeroporto e interrogati, ci hanno chiesto di firmare un impegno a non svolgere alcuna attività contro lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo missione dei deputati pd in cisgiordania 232 pulizia etnica sostenere barghouti

© Iltempo.it - Mo: missione dei deputati Pd in Cisgiordania, 'è pulizia etnica, sostenere Barghouti'

Scopri altri approfondimenti

mo missione deputati pdMo: Boldrini dopo missione Pd, 'in Cisgiordania pulizia etnica sistematica, situazione gravissima' - "La situazione in Cisgiordania sta precipitando, è gravissima e non ha precedenti". Si legge su iltempo.it

mo missione deputati pdMo: domani conferenza stampa deputati Pd rientrati da Cisgiordania - 00, presso la sala Berlinguer della Camera dei deputati si terrà una conferenza stampa promossa dalla ... iltempo.it scrive

mo missione deputati pdMo: Boldrini, 'Abu Mazen ad Atreju? Meloni gli dia notizia riconoscimento Palestina' - "Abu Mazen recentemente è venuto in Italia ma la presidente del Consiglio gli ha detto che prima del riconoscimento dello Stato di Palestina ci devono essere delle condizioni ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Mo: Avs-Pd-M5S, 'Meloni riferisca in aula, governo garantisca sicurezza a Flotilla' - Avs, Pd e M5S hanno chiesto in aula alla Camera che la premier Giorgia Meloni riferisca "sulla posizione del governo rispetto all'attacco gravissimo contro la missione ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Missione Deputati Pd