Mo | missione dei deputati Pd in Cisgiordania ' è pulizia etnica sostenere Barghouti'

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "La Cisgiordania è asfissiata dal regime di terrore imposto da Netanyahu: arresti arbitrari, utilizzo diffuso della tortura in pieno stile di pulizia etnica. L'obiettivo è spingere i palestinesi ad andare via". Lo ha detto Laura Boldrini che, alla Camera, ha illustrato gli esiti della missione in Cisgiordania condotta dal 23 al 28 novembre scorsi con gli altri deputati dem Andrea Olando, Mauro Berruto, Valentina Ghio, Ouadid Bakkali, Sara Ferrari. "Al nostro arrivo siamo stati bloccati più di due ore in aeroporto e interrogati, ci hanno chiesto di firmare un impegno a non svolgere alcuna attività contro lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: missione dei deputati Pd in Cisgiordania, 'è pulizia etnica, sostenere Barghouti'

