firenze cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti

Firenze, 26 dicembre 2025 – Prima litiga all’interno del locale, poi, una volta cacciato via dal personale addetto alla sicurezza, si ripresenta armato di pistola minacciando i presenti. Sono stati momenti di vera follia quelli vissuti nella notte tra il 24 e il 25 dicembre all’interno dell’Otel, nota discoteca nella zona Sud di Firenze. Ad occuparsi della vicenda sono stati i carabinieri. Secondo quanto ricostruito è accaduto tutto intorno alle 3 del mattino. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato allontanato dal personale della discoteca dopo una lite avvenuta all’interno del locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

