Militello Rosmarino celebra San Biagio | provinciale 161 chiusa tra scosse e festeggiamenti

Martedì 3 febbraio, Militello Rosmarino si prepara a celebrare il proprio Santo Patrono, San Biagio. Nonostante le recenti scosse sismiche che hanno interessato la zona, le festività si svolgeranno regolarmente. La provinciale 161 resterà chiusa durante le celebrazioni, garantendo comunque il rispetto delle norme di sicurezza. La comunità si unisce per onorare la tradizione e il patrono, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso agli eventi.

Martedì 3 febbraio, Militello Rosmarino festeggerà il Santo Patrono San Biagio. Le frequenti scosse sismiche che stanno interessando il territorio negli ultimi giorni non compromettono i festeggiamenti. In occasione della ricorrenza, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al.

