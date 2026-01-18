Terremoto a Messina scossa di magnitudo 4 vicino a Militello Rosmarino

Il 18 gennaio 2026 alle 14:54, nel territorio del Messinese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a circa due chilometri da Militello Rosmarino e a una profondità di 8 chilometri, secondo i dati dell’Ingv. L’evento è stato registrato dalla rete sismica nazionale, senza segnalazioni di danni immediati. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per eventuali sviluppi.

