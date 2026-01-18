Terremoto a Messina scossa di magnitudo 4 vicino a Militello Rosmarino
Il 18 gennaio 2026 alle 14:54, nel territorio del Messinese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a circa due chilometri da Militello Rosmarino e a una profondità di 8 chilometri, secondo i dati dell’Ingv. L’evento è stato registrato dalla rete sismica nazionale, senza segnalazioni di danni immediati. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per eventuali sviluppi.
Messina, 18 gennaio 2026 -Un terremoto di magnitudo 4 ha colpito nel Messinese alle 14:54. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri, a due chilometri da Militello Rosmarino secondo i dati Ingv. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a Catania
Oggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Catania. Secondo l’Ingv, l’evento sismico rientra nelle attività normali di monitoraggio sismico nella regione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.
Leggi anche: Tremano i Nebordi, terremoto di magnitudo 4.0 avvertita nel primo pomeriggio. Epicentro a Militello Rosmarino
#Terremoto #Messina: scossa in serata a #Piraino | DATI e MAPPE - facebook.com facebook
#Terremoto #Messina: scossa in serata a #Piraino | DATI e MAPPE x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.