oro bankitalia giorgetti chiude il caso

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato a Bruxelles la presidente della Bce, Christine Lagarde, in occasione dell'Eurogruppo. L'incontro ha rappresentato un momento chiave per approfondire le tematiche economiche e finanziarie tra Italia e istituzioni europee.

Ieri il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato la presidente della Bce, Christine Lagarde, a Bruxelles a margine dell'Eurogruppo. Si è chiuso così, rilevano fonti politiche, uno dei dossier più spinosi che ha agitato il rapporto tra Roma e Francoforte: quello sulle riserve auree di Bankitalia, diventato oggetto di un emendamento alla manovra e di un confronto tra governo e Eurotower. Il ministro dell'Economia è arrivato al faccia a faccia forte della lettera inviata alla presidente della Bce (nello strappo) con la quale aveva spiegato che la riformulazione dell'emendamento sulle riserve auree «è volta a chiarire nell'ordinamento interno che la disponibilità e gestione delle riserve auree del popolo italiano sono in capo alla Banca d'Italia» e che la nuova versione del testo «è il frutto di apposite interlocuzioni» con la stessa via Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it