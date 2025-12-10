Giorgetti rassicura Lagarde sull’oro | non uscirà dai caveau di Bankitalia

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato una lettera alla Banca Centrale Europea per rassicurare sulla gestione delle riserve auree di proprietà del popolo italiano. Giorgetti ha confermato che l’oro rimarrà nei caveau di Bankitalia e non sarà utilizzato per finanziare la spesa pubblica, rispondendo alle recenti critiche emerse sull’emendamento relativo alle riserve auree.

Lettera del Mef alla Bce dopo le critiche all'emendamento sulle riserve auree «di proprietà del popolo»: i lingotti non finanzieranno la spesa pubblica. Intanto il governo conferma più risorse per difesa e sicurezza. Sono sempre le riserve auree della Banca d'Italia a tenere banco nella discussione sulla legge di bilancio. Dopo il nuovo altolà della Bce che è tornata a chiedere al governo di chiarire quale sia «la concreta finalità della proposta di disposizione rivista», il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto a placare le acque garantendo a Francoforte l'invio di «tutti i chiarimenti necessari» e dicendosi «fiducioso che tutto si risolva».

