Milano 24enne accoltellato e rapinato | è grave

A Milano, un giovane di 24 anni è stato vittima di un episodio di rapina che si è concluso con un accoltellamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 in codice rosso. La vittima, in condizioni gravi, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

Un ragazzo di 24 anni, cittadino peruviano, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda dopo essere stato accoltellato. È successo in viale Abruzzi a Milano nella notte tra martedì e mercoledì 21 gennaio, sul caso indagano i carabinieri. Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo la 1, come riportato dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Dietro al ferimento ci sarebbe un tentativo di rapina. Il giovane, più nel dettaglio, è stato raggiunto da un fendente al polpaccio. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso: sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

