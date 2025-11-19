Milano | 22enne rapinato e accoltellato per 50€ resta invalido

Il video di un brutale pestaggio avvenuto lo scorso 12 ottobre a Milano sta facendo scalpore. Uno studente universitario della Bocconi, di soli 22 anni, è stato brutalmente picchiato, accoltellato, insultato e rapinato da un gruppo di cinque ragazzi mentre si trovava in una delle vie della movida milanese. I cinque ragazzi che hanno erano tutti tra i 17 e i 18 anni. Tre minorenni e due maggiorenni di Monza. L’aggressione. La tragedia ha inizio lo scorso 12 ottobre, poco prima delle 3 di notte. Il giovane, mentre usciva da una discoteca in corso Como, viene improvvisamente accerchiato dalla babygang. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Milano: 22enne rapinato e accoltellato per 50€ resta invalido

