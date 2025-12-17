Milano 21enne accoltellato e rapinato da 4 persone in strada | è grave

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato e rapinato da quattro persone in strada a Milano durante la notte. Le sue condizioni sono gravi e è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell'ordine indagano sull'accaduto.

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano la scorsa notte e si trova in gravi condizioni al Policlinico, dove è stato trasportato d’urgenza. L’aggressione è avvenuta attorno a mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest della città. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è un ragazzo di origine nordafricana e senza documenti. La rapina. Nel corso della notte, sarebbe stato avvicinato da quatto persone che prima lo hanno aggredito colpendolo con alcuni fendenti e poi lo avrebbero rapinato, portandogli via il portafoglio e il cellulare. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Milano, 21enne accoltellato per strada: è grave Leggi anche: Accoltellato per strada nella notte a Milano: grave un ragazzo di 21 anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milano, 22enne accoltellato durante una rapina resta invalido Ragazzo 21enne accoltellato a Milano in via Ovada, in quattro contro uno per una rapina: è in gravi condizioni - Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito e accoltellato in strada a Milano in via Ovada, forse per una rapina: è in ospedale in gravissime condizioni ... virgilio.it

Milano, 21enne accoltellato per strada: è grave - Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano nella notte tra tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. tpi.it

È accaduto tra via Nullo e via Milano in città: emesso nei confronti del 21enne un ordine di allontanamento dal territorio nazionale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.