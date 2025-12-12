Modric parla del Milan e di Allegri | fuoriclasse colpito dall’ambiente rossonero

Luka Modric, campione di talento e leadership, ha espresso apprezzamento per il Milan, squadra che sta vivendo un momento di grande successo con il suo contributo. In questa intervista, il fuoriclasse croato commenta il suo approccio al club e l’ambiente rossonero, evidenziando l’impatto positivo che questa esperienza sta avendo sulla sua carriera.

Luka Modric è stato un colpo incredibile per il Milan che si sta godendo la sua classe e tutte le sue qualità: di seguito le parole del top player sul suo attuale club. Luka Modric in Serie A sta spesso e volentieri 'disegnando' calcio e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Presente ai 'Gazzetta Awards', il centrocampista ha rilasciato una lunga intervista toccando temi interessanti. Modric al Milan: le sue parole ai 'Gazzetta Awards'. Luka Modric, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' durante i 'Gazzetta Awards', ha dichiarato: "Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti.

