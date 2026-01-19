Elliott fuori dal Milan Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori | Furlani potrebbe lasciare

Il Milan si appresta a chiudere una fase di ristrutturazione finanziaria, con RedBird che ha deciso di saldare il debito di 566 milioni di euro. Elliott, ormai fuori dal club, lascia spazio a nuovi investitori, mentre Furlani potrebbe lasciare la società. Questa operazione segna un passo importante nel riassetto economico del club, aprendo la strada a nuove strategie e partnerships.

RedBird ha deciso di saldare il debito da 566 milioni e far uscire definitivamente il Gruppo Elliott dal Milan con i suoi rappresentanti. Tra cui anche l'attuale ad, Giorgio Furlani, che potrebbe lasciare l'incarico a favore di Mario Calvelli, già uomo di Cardinale e nell'attuale CdA rossonero.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cardinale è vicino a ripagare Elliott. Un manager del tennis può prendersi il Milan

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan. Redbird si prepara a completare l’operazione, mentre si discute anche della possibile successione alla guida del club, con il nome di Calvelli, ex dirigente ATP, come possibile nuovo amministratore delegato. L’attenzione resta alta sulle evoluzioni della transizione societaria del club rossonero.

Milan, Cardinale verso il rifinanziamento entro qualche settimana. Elliott uscirebbe di scena

A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione. RedBird sta lavorando per estinguere anticipatamente il vendor loan, in scadenza nel 2028, grazie a un pool di investitori che garantirà i fondi necessari per rimborsare la famiglia Singer. La ristrutturazione finanziaria si inserisce in un quadro di consolidamento e rinnovamento della gestione.

