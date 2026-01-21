Migliaia in arrivo Incubo scontri in Italia allerta massima | cosa succede

Domani sera, Roma si prepara ad accogliere un grande afflusso di tifosi per la partita di Europa League contro lo Stoccarda allo stadio Olimpico. L’evento ha generato un’attenzione crescente e preoccupazioni per potenziali scontri e disagi in città. Autorità e forze dell’ordine sono in allerta per garantire la sicurezza e la regolarità dell’evento, monitorando attentamente la situazione.

La città di Roma si prepara a un appuntamento ad alta tensione in occasione della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda, in programma domani sera allo stadio Olimpico. I tagliandi per i tifosi ospiti sono esauriti, ma le stime indicano un numero di arrivi superiore alla capienza ufficiale del settore. Le autorità temono assembramenti spontanei nelle aree più frequentate del centro e vicino ai principali snodi di trasporto. Leggi anche: Ciclone Harry, devastazione totale e famiglie evacuate: la situazione in Italia Sicurezza urbana e controllo del territorio. Il dispositivo di sicurezza urbana predisposto per Roma-Stoccarda prevede l'impiego di un numero considerevole di operatori delle forze dell'ordine, dislocati in modo capillare sul territorio cittadino.

