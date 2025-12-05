Massima allerta Xi muove le navi da guerra | cosa succede nel Pacifico
Gli ultimi spostamenti delle navi da guerra della Cina stanno creando non poche preoccupazioni alla Marina australiana. Negli ultimi giorni Pechino ha inviato una flottiglia del suo esercito nel Mare delle Filippine. Il gruppo di imbarcazioni - compresa anche la nave d'attacco anfibio Type 075 - ha messo in massima allerta Canberra, dopo che negli scorsi mesi la Marina cinese aveva circumnavigato l’Australia inscenando un’operazione senza precedenti. Ecco che cosa è successo nelle acque del Pacifico. La mossa delle navi cinesi. In tutta risposta l’Australia ha schierato un aereo di pattugliamento marittimo P-8 per tracciare la flottiglia cinese, facendo rivivere le preoccupazioni di sicurezza sollevate dopo la citata circumnavigazione senza precedenti del continente australiano da parte di alcune navi dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) nove mesi fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
