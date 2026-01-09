Maltempo allerta massima | Chi può rimanga a casa Cosa succede

A causa di un'intensa ondata di maltempo invernale, la Germania ha emesso un’allerta di massimo livello, soprattutto nella regione della Sassonia. Le autorità raccomandano a chi può di rimanere a casa per garantire la sicurezza. Sono attesi condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influire sulla viabilità e sulla quotidianità, rendendo necessarie precauzioni e attenzione alle comunicazioni ufficiali.

La Germania è alle prese con una violenta ondata di maltempo invernale che ha spinto le autorità a diramare un’ allerta di massimo livello in diverse aree del Paese, in particolare nella Sassonia. Freddo estremo, neve, ghiaccio e vento forte stanno causando gravi disagi, tanto da indurre le istituzioni locali a invitare la popolazione a limitare gli spostamenti e a restare in casa se possibile. In alcune zone della Germania orientale le temperature sono scese su valori eccezionalmente bassi, con punte che si avvicinano ai -30 gradi. Le condizioni meteo hanno portato alla chiusura di scuole, uffici e stabilimenti produttivi, mentre le amministrazioni locali hanno raccomandato di evitare qualsiasi attività all’aperto non strettamente necessaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

