Niente caccia per fringuelli e storni Il Consiglio di Stato blocca la Lombardia
Il Consiglio di Stato ha sospeso la delibera lombarda con cui si autorizzava l'abbattimento del fringuello e dello storno in deroga rispetto alla normativa statale e comunitaria. La delibera risale al 14 luglio. Alcune associazioni ambientaliste (Lac, Lav, Enpa, Lipu, Lndc e Wwf) avevano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Varese la mozione dei Cinque Stelle contro il piano che autorizza la caccia di storni e fringuelli #in evidenza #luca paris - X Vai su X
Mozione in Consiglio comunale a Varese contro l’abbattimento di storni e fringuelli protetti. #varese - facebook.com Vai su Facebook
Niente caccia per fringuelli e storni. Il Consiglio di Stato blocca la Lombardia - Lamentata la mancanza di un'adeguata motivazione nella delibera di Regione Lombardia di luglio 2025 ... Da milanotoday.it
Varese contro la caccia a storni e fringuelli: in consiglio comunale la mozione M5S per fermarne l’abbattimento - Nella seduta del 29 ottobre la richiesta alla Regione di revocare il piano che autorizza l'uccisione di specie protette. Segnala varesenews.it
Caccia in deroga: M5S Varese chiede alla Regione di bloccare l’abbattimento di storni e fringuelli - Il Movimento 5 Stelle (M5S) di Varese porta in Consiglio Comunale una mozione urgente, che mira a contrastare il piano di riparto nazionale per la caccia in deroga, approvato d ... Riporta varese7press.it