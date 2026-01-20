Quanto costa installare i metal detector nelle scuole prof Andrea Maggi fa i conti | Non è un rimedio efficace

Il costo dell’installazione di metal detector nelle scuole è un tema di discussione. Il prof. Andrea Maggi, noto docente e volto televisivo, analizza la questione evidenziando che questa misura potrebbe non rappresentare una soluzione efficace per garantire la sicurezza scolastica. In questo articolo, si approfondiscono i costi e le implicazioni di questa proposta, valutando se sia un intervento adeguato o se siano altre le strategie più opportune.

«Riguardo alla proposta di installare i metal detector nelle scuole, facciamo due conti». Andrea Maggi, il docente pordenonese noto per "Il Collegio" e per Splendida Cornice, dopo aver richiamato gli adulti alle proprie responsabilità sul caso dello studente ucciso a scuola a coltellate da un.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti. Studenti accoltellati, Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio, in risposta a recenti episodi di violenza.

