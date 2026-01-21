Mercosur l’Eurocamera approva per 10 voti il ricorso alla Corte Ue Merz e il Ppe | Avanti con applicazione provvisoria The Left | Scandalo

L’Europarlamento ha approvato con 10 voti il ricorso alla Corte Ue riguardo all’accordo commerciale tra UE e Mercosur, suscitando reazioni contrastanti. Mentre il Ppe sostiene l’applicazione provvisoria, la Sinistra definisce la situazione uno scandalo. La decisione riflette le tensioni generate da anni di negoziati e le critiche sul possibile impatto su agricoltura e credibilità europea.

Sarà stata l’ennesima, fragorosa protesta degli agricoltori, sarà stato il timore di ripercussioni in termini di consenso e credibilità, sarà stato un mero calcolo politico, fatto sta che l’accordo commerciale Ue-Mercosur firmato la settimana scorsa dopo oltre 25 anni di negoziati incontra già una battuta d’arresto. Il Parlamento europeo ha infatti approvato con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti la richiesta presentata da un gruppo di eurodeputati di Sinistra, Verdi e parte dei Liberali di inviare il testo alla Corte di giustizia dell’Unione europea per un parere legale “circa la compatibilità con i trattati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

