Mercosur l’Eurocamera frena l’accordo Il testo è stato inviato alla Corte Ue per un parere legale

L’Eurocamera ha deciso di rinviare l’approvazione dell’accordo commerciale tra Mercosur e Unione europea, inviando il testo alla Corte Ue per un parere legale. Quella che sembrava una conclusione imminente si è trasformata in un’ulteriore fase di valutazione, lasciando in sospeso le implicazioni di un’intesa attesa da tempo. La decisione evidenzia l’attenzione verso aspetti legali e politici ancora da approfondire.

Sembrava un passaggio scontanto e invece il voto all’Eurocamera sul Mercosur, letteralmente al fotofinish, ha riservato una sorpresa. Gli eurodeputati, infatti, hanno imposto una brusca frenata all’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, aprendo un nuovo fronte politico e giuridico che appare destinato a monopolizzare l’attenzione. Con un voto davvero combattuto, il Parlamento europeo ha approvato la richiesta del PPE di inviare il testo dell’intesa alla Corte di giustizia dell’Unione europea per ottenere un parere legale sulla sua legittimità. Stando a quanto emerge, i voti favorevoli sono stati 334, contro 324 contrari e 11 astenuti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

