Accordo commerciale Ue-Mercosur bloccato | Parlamento europeo vota per rinvio alla Corte di Giustizia

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale tra Ue e Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione. La proposta, avanzata dal gruppo The Left, è stata approvata con una differenza di soli 10 voti. Questa decisione riflette le questioni ancora irrisolte e la necessità di un approfondimento legale prima di procedere con l’accordo.

Il Parlamento europeo vota sul rinvio dell'accordo Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Ue. La proposta di risoluzione, presentata dal gruppo The Left, è passata con soli 10 voti di scarto. Gli eurodeputati hanno dato il via libera alla mozione con 334 voti a favore e 324 contrari (11 gli astenuti).

