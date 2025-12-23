Napoli c’è ancora speranza di chiedere alla Figc la revoca del blocco di mercato a gennaio CorSport

La Commissione governativa ha dato il via libera alla Lazio di poter tornare a fare mercato a gennaio. Napoli e Pisa, invece, dovranno ricorrere al “saldo zero”, con acquisti solo dopo altrettante cessioni e con stessi importi. Napoli e Pisa bloccate dal mercato a “saldo zero”, alla Lazio via libera. Il Corriere dello Sport scrive: La nuova Authority del calcio (e del basket) subentrata alla vecchia Covisoc ha trasmesso poco dopo l’ora di pranzo i dati relativi a Serie A, B e C alla Federcalcio. Diciotto società su venti avrebbero superato l’esame dei conti (e avranno accesso libero al mercato) mentre altre due (Napoli e Pisa) si ritroverebbero al di sopra della soglia dell’80%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

